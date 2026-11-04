AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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04.11.2026 19:26:02
AMD Stock Rebounds. Is Its AI Edge Built to Last?
By Nov. 2, AMD (NASDAQ:AMD) had dropped about 28% from its Oct. 6 record close. Then, after the market closed yesterday, the chipmaker reported that its data center sales had nearly doubled from a year ago. It also forecast fourth-quarter revenue about two-thirds higher than the same quarter last year. The stock rose about 5% in pre-market trading this morning.
Team Rule Breakers recommended AMD in Stock Advisor on Jan. 18, 2024, at $162.67, weeks after the company launched its MI300 AI chips. At the time, AMD's edge over Intel in server processors was well established, and arguably its AI business had barely begun. The stock has roughly tripled since, and it's comfortably ahead of the S&P 500. Team Rule Breakers and Team Hidden Gems have recommended AMD across eight active Motley Fool services, and it has never carried a sell recommendation.
The second of six Rule Breakers Traits is: Sustainable Competitive Advantage.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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05.11.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich mit Kurseinbruch (finanzen.at)
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05.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Donnerstagmittag unter Druck (finanzen.at)
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05.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße (finanzen.at)
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05.11.26
|Advanced Micro Devices – Ausblick begeistert Investoren (NewsTool)
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05.11.26
|Advanced Micro Devices – Ausblick begeistert Investoren (NewsTool)
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04.11.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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04.11.26
|ROUNDUP 2: KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie verliert (dpa-AFX)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|375,00
|3,78%
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