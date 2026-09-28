FEI Aktie
WKN: 902316 / ISIN: US30241L1098
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28.09.2026 22:45:12
AMD to buy Fei-Fei Li’s AI start-up for $8bn
World Labs was founded by Stanford University researcher to work on AI models that understand 3D environmentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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