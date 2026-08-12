AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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12.08.2026 12:20:00
AMD Trades at 63x Forward Earnings, While Nvidia Trades at 24x. History Says This Is the Better Buy.
In the rapidly expanding semiconductor ecosystem, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Nvidia (NASDAQ: NVDA) stand as pivotal players powering the compute backbone of artificial intelligence (AI). Nvidia dominates with its Blackwell and Rubin GPU architectures, which deliver industry-leading performance for large-scale training and inference workloads.Meanwhile, AMD contributes complementary technology via its Instinct MI-series accelerators and Epyc processors, offering high-performance CPUs and GPUs that hyperscalers integrate for cost-effective AI clusters.Hyperscalers such as Microsoft, Amazon, Alphabet, and Meta Platforms rely on both companies extensively -- deploying Nvidia GPUs for AI acceleration while leaning on AMD's CPU and GPU offerings for broader data center efficiency and diversification away from single-supplier risk. Yet when the valuations are examined side by side, only one of these AI chip stocks emerges as the clear buy right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|NVIDIA Corp.
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