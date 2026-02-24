AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
24.02.2026 19:40:48
AMD tries out the Kim Kardashian theory of data centres
The chipmaker may hope Meta’s endorsement will attract other hyperscalersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
24.02.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
24.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
24.02.26
|MÄRKTE USA/Fester - AMD dank Meta-Deal mit Kurssprung (Dow Jones)
24.02.26