AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.08.2026 14:34:00

AMD Turned $10,000 Into More Than $700,000 in a Decade. The S&P 500 Turned It Into About $42,000.

Ten years ago this week, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) closed at $6.73 a share. A $10,000 investment made that day would be worth about $724,000 as of this writing, with the stock near $487. That's a gain of more than 7,000%, or about 53% compounded annually for a decade. The same $10,000 in an S&P 500 index fund, with dividends reinvested, grew to about $42,000.That is arguably one of the best 10-year runs any large company has ever delivered. What it took to earn it is the useful part.Image source: AMD.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Nachrichten