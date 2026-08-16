AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
16.08.2026 14:34:00
AMD Turned $10,000 Into More Than $700,000 in a Decade. The S&P 500 Turned It Into About $42,000.
Ten years ago this week, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) closed at $6.73 a share. A $10,000 investment made that day would be worth about $724,000 as of this writing, with the stock near $487. That's a gain of more than 7,000%, or about 53% compounded annually for a decade. The same $10,000 in an S&P 500 index fund, with dividends reinvested, grew to about $42,000.That is arguably one of the best 10-year runs any large company has ever delivered. What it took to earn it is the useful part.Image source: AMD.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.08.26
|Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.08.26
|SpaceX, Nvidia, Alphabet, AMD, Siemens, Infineon - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
11.08.26
|SpaceX, Nvidia, Alphabet, AMD, Siemens, Infineon - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)