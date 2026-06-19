KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
19.06.2026 16:20:00
AMD und Intel spezifizieren KI-Befehlssatz „ACE“ für x86-Prozessorkerne
CPU-Kerne künftiger x86-Prozessoren von AMD und Intel haben zusätzliche Rechenwerke unter anderem für Matrix-Multiplikationen, die AI Compute Extensions (ACE).Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!