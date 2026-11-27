AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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27.11.2026 17:26:59
AMD vs. ASML: As Wall Street Questions the AI Boom, Which Chip Stock Wins in 2027?
A wave of selling across the semiconductor industry has raised questions about the sustainability of the artificial intelligence (AI) boom, prompting investors to reassess valuations and long-term growth prospects. Among the companies caught in the downturn is Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and ASML Holding (NASDAQ:ASML).
As of November 25, AMD shares had fallen approximately 38% from their 52-week high, while ASML had declined roughly 35%. Despite these losses, both remain critical to AI infrastructure. AMD designs advanced processors for data centers, while ASML supplies the specialized equipment needed to manufacture cutting-edge chips.
With both stocks trading well below their recent highs, which offers the more compelling combination of growth potential, competitive advantages, and valuation heading into 2027?
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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25.11.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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24.11.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
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24.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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20.11.26
|US approved sale of Nvidia and AMD chips to Chinese companies (Financial Times)
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19.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|386,25
|4,25%
|ASML NV
|1 200,40
|2,25%
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