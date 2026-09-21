Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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21.09.2026 14:00:00
AMD vs. Broadcom: The AI Chip Race Is Big Enough for Both. Here's the Better Buy.
Nvidia remains the AI infrastructure market leader, and the chipmaker isn't going to give up its crown anytime soon. However, this is a large and rapidly growing market that is big enough for more than one winner. Two other AI semiconductor stocks that look poised to perform well over the coming years are Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Broadcom (NASDAQ: AVGO).
While I like both stocks, I think Broadcom is the better buy. Let's take a closer look at both to find out why.
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