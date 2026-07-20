AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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20.07.2026 10:41:00

AMD vs. Broadcom: The Better AI-Chip Stock to Buy After the Sell-Off

A brutal week for chip stocks ended with the PHLX Semiconductor Index in a bear market, down more than 20% from its June peak. Two of the AI (artificial intelligence) trade's flagship names went down with it. Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) now trades about 15% below its high, while Broadcom (NASDAQ: AVGO) has fallen about 25% from its own.Both companies, meanwhile, are executing about as well as they ever have. Falling stock prices and accelerating businesses make for a good time to compare the two.So, which chipmaker deserves new money after the sell-off?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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