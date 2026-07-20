AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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20.07.2026 10:41:00
AMD vs. Broadcom: The Better AI-Chip Stock to Buy After the Sell-Off
A brutal week for chip stocks ended with the PHLX Semiconductor Index in a bear market, down more than 20% from its June peak. Two of the AI (artificial intelligence) trade's flagship names went down with it. Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) now trades about 15% below its high, while Broadcom (NASDAQ: AVGO) has fallen about 25% from its own.Both companies, meanwhile, are executing about as well as they ever have. Falling stock prices and accelerating businesses make for a good time to compare the two.So, which chipmaker deserves new money after the sell-off?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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15.07.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.07.26
|Dell, Marvell, AMD, Alibaba, ServiceNow, Mercadolibre - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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13.07.26
|Dell, Marvell, AMD, Alibaba, ServiceNow, Mercadolibre - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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08.07.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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06.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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06.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 fester (finanzen.at)
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06.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|AMD Outperform
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|01.06.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
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|DZ BANK
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|25.06.26
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|17.06.26
|AMD Outperform
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|01.06.26
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|DZ BANK
|16.07.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|AMD Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Neutral
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|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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|05.02.25
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|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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