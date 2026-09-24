AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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24.09.2026 13:02:01
AMD vs. Intel: Which Artificial Intelligence (AI) Chip Stock Has More Room to Run?
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Intel (NASDAQ:INTC) have been multibagger investments over the past year, which isn't surprising, given that both companies are seeing healthy growth in revenue and earnings driven by the fast-growing demand for their chips in artificial intelligence (AI) data centers.
While AMD stock has soared 285% over the past year, Intel's gains have been even more stunning at 322%. Investors will now be wondering whether to buy these semiconductor stocks following such impressive gains. The good news is that both Intel and AMD have room to fly higher.
However, if you have to choose one of these stocks for your portfolio, which one should it be? Let's find out.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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21.09.26
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21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
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21.09.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
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17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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