Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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10.11.2026 14:52:02
AMD vs. Intel: Which Is the Better Artificial Intelligence (AI) Chip Stock to Buy Right Now?
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Intel (NASDAQ:INTC) have benefited from healthy demand for their artificial intelligence (AI)-oriented chips, which are being deployed by major hyperscalers in data centers to handle both training and inference workloads.
Not surprisingly, both semiconductor stocks have delivered healthy gains to investors this year, despite the brutal sell-off they have experienced lately. While AMD shares have jumped 137% in 2026, Intel has clocked respectable gains of 60% as of this writing. However, their latest results clearly indicate that one of them is stealing a march over the other in the AI chip market.
We will examine AMD's and Intel's latest results and determine which of these two chipmakers is the better buy right now.
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