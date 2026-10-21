AMD vs. Nvidia. 1 Metric Proves Which Is the Best Stock.

The debate over whether Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) or Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the better GPU stock has raged on for ages. At the start of the artificial intelligence (AI) arms race in 2023, it was Nvidia all day. In 2026, that narrative shifted in AMD's favor as its stock has risen about 150%, well above Nvidia's comparatively tame 16% return.

But all of that is in the past; what matters more is what each one will do in the future. I think there's one metric that points to which stock will be the better performer, and it clearly favors Nvidia.

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