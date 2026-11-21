NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.11.2026 09:30:02
AMD vs. Nvidia: Which AI Chip Stock Is the Better Buy on the Dip?
The semiconductor industry is experiencing a sell-off, and even some of the sector's leaders, including Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Nvidia (NASDAQ:NVDA), haven't escaped the bloodbath. Both companies have faced headwinds in recent weeks and have lost significant market value as a result. AMD's shares have dropped 21% over the past month, while Nvidia's are down 40%. Which of these two stocks is a better buy right now?
Image source: Getty Images.
AMD was the subject of a short-seller report by Hunterbrook Media alleging that the semiconductor leader may have violated export restrictions, since some of its firmware ended up at a blacklisted Chinese server manufacturer. However, Hunterbrook Media itself acknowledges that it doesn't know whether AMD itself supplied the software.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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04:58
|Nvidia affair puts Chinese spies in spotlight (Financial Times)
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20.11.26
|Nvidia faces US regulator’s probe into its accounting (Financial Times)
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20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich tief im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
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20.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich tief in Rot (finanzen.at)
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20.11.26
|Trump will immer noch Huang als Nvidia-Chef zurück (dpa-AFX)
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20.11.26
|Nvidia: US-Börsenaufsicht ermittelt gegen Chip-Riesen (Spiegel Online)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|115,30
|-13,37%
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