AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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30.10.2026 10:50:00
AMD vs. SpaceX: Here's The Stock I'd Buy Now
AMD (NASDAQ: AMD) and Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) are two stocks that most people wouldn't commonly compare. AMD makes computing units and other components used in artificial intelligence (AI), while SpaceX builds and launches rockets.
While that argument may hold water on the surface, most people forget that SpaceX owns xAI, which has become a major part of its business. In fact, SpaceX's AI business, which it calls Super Intelligence (SI), now generates the majority of SpaceX's revenue.
So it actually makes a lot of sense to compare AMD and SpaceX from an AI investment perspective. But which is the better buy today? Let's take a look.
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