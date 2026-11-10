AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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10.11.2026 18:00:00
AMD Zen 6 soll agentische KI beflügeln: Erste Leistungswerte
AMD EPIC, Produktbild" />
AMDs Epyc-Prozessoren mit Zen-6-Architektur sind da. Erste Messungen bescheinigen ihnen deutlich mehr Leistung, von der laut AMD agentische KI profitieren soll.
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