Amdocs legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amdocs lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,45 USD, nach 1,33 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,13 Prozent auf 1,16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

