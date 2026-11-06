Amdocs zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amdocs gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,880 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,19 Milliarden USD – ein Plus von 3,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amdocs 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,68 USD beziffert. Im Vorjahr waren 5,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,58 Prozent auf 4,70 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at