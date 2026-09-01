Saudi Aktie

Saudi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062

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01.09.2026 18:24:01

AMD's Instinct Systems Are Now Live in Saudi Arabia -- Here's What the Next 250 Megawatts Are Worth to the Stock

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Cisco (NASDAQ:CSCO) and HUMAIN, the artificial intelligence (AI) company backed by Saudi Arabia's sovereign wealth fund, said Monday that the AI infrastructure they have been building in the Kingdom is live. Systems built on AMD Instinct MI355X graphics processing units (GPUs) are serving HUMAIN's customers, selling computing power for training AI models and for running them once trained.Of course, chip partnerships get announced almost weekly in this market. But capacity that is switched on and serving customers is much rarer. And for AMD, whose AI story rests heavily on multiyear commitments that stretch far into the future, I think the difference between the two is what Monday's news is really about."Together, we are building an open, high-performance AI platform that is serving customers today and will scale significantly in the coming years," AMD CEO Lisa Su said in the announcement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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