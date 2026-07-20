Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
20.07.2026 19:24:00
AMD’s stock climbs, and a new Microsoft deal is only part of the reason
Chip stocks were broadly recovering Monday, and AMD investors are gearing up for a big product event later in the week.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
20:04
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
18:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
14:49
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 550 Dollar (dpa-AFX)
|
17.07.26
|Bill Ackmans Mega-Wette: Aktien von Amazon, Meta, Microsoft im Berkshire-Stil (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
15.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
|
15.07.26
|Microsoft-Aktie: Deutliche Warnung vor KI-Kluft zwischen Globalem Norden und Süden (finanzen.at)
|
15.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)