|
17.08.2026 06:31:29
Ame Kaze Taiyo,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ame Kaze Taiyo,Inc Registered veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -17,91 JPY. Ein Jahr zuvor waren -11,520 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 164,6 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ame Kaze Taiyo,Inc Registered 170,4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!