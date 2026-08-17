Ame Kaze Taiyo,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ame Kaze Taiyo,Inc Registered veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -17,91 JPY. Ein Jahr zuvor waren -11,520 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 164,6 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ame Kaze Taiyo,Inc Registered 170,4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at