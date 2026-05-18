Ame Kaze Taiyo,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ame Kaze Taiyo,Inc Registered äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,42 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -7,370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 232,8 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 235,4 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at