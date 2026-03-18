18.03.2026 06:31:28

AMEN Properties gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AMEN Properties hat am 16.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,47 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 31,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 31,99 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 40,27 USD je Aktie erzielt worden.

AMEN Properties hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,30 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,08 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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