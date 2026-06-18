AMEN Properties: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AMEN Properties gab am 16.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,81 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at