23.12.2025 06:31:29
AMEN Properties stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AMEN Properties hat am 20.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 5,13 USD gegenüber 11,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 36,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
