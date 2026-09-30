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30.09.2026 06:31:29
AMEN Properties stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AMEN Properties hat am 28.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 26,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,06 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,7 Millionen USD – ein Plus von 26,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMEN Properties 0,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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