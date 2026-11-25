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25.11.2026 06:31:29
Amentum: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Amentum präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amentum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,62 Milliarden USD im Vergleich zu 3,93 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,270 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Amentum mit einem Umsatz von insgesamt 13,83 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -3,95 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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