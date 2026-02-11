|
Amentum: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Amentum hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,24 Prozent auf 3,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,42 Milliarden USD gelegen.
