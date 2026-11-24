(RTTNews) - Amentum Holdings, Inc. (AMTM) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $174 million, or $0.71 per share. This compares with $40 million, or $0.16 per share, last year.

Excluding items, Amentum Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $173 million or $0.71 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 7.8% to $3.620 billion from $3.925 billion last year.

Amentum Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $174 Mln. vs. $40 Mln. last year. -EPS: $0.71 vs. $0.16 last year. -Revenue: $3.620 Bln vs. $3.925 Bln last year.

The company expects adjusted diluted earnings per share for the full year 2027 to be in the range of $2.50-$2.70, on revenues of $13.800 billion-$14.050 billion