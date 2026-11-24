Amentum Holdings Aktie
WKN DE: A40PX2 / ISIN: US0239391016
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24.11.2026 03:26:17
Amentum Holdings, Inc. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Amentum Holdings, Inc. (AMTM) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $174 million, or $0.71 per share. This compares with $40 million, or $0.16 per share, last year.
Excluding items, Amentum Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $173 million or $0.71 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 7.8% to $3.620 billion from $3.925 billion last year.
Amentum Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $174 Mln. vs. $40 Mln. last year. -EPS: $0.71 vs. $0.16 last year. -Revenue: $3.620 Bln vs. $3.925 Bln last year.
The company expects adjusted diluted earnings per share for the full year 2027 to be in the range of $2.50-$2.70, on revenues of $13.800 billion-$14.050 billion
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