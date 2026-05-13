Amentum präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amentum hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Amentum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at