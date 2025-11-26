Amentum: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Amentum lud am 24.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 77,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,93 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,21 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,270 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,900 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 71,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,39 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at