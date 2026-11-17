Amer Sports Corporation Aktie
WKN: 914583 / ISIN: US0235122050
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18.11.2026 00:44:23
Amer Sports: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 17, 2026, Amer Sports (NYSE:AS) raised its full-year 2026 revenue growth guidance to a range of 25% to 26%. Expanding gross margins give the business room to fund marketing and retail expansion across its growth engines. Three comments from management highlight what matters most for long-term investors.
Arc'teryx, the company's technical apparel brand, is expanding its retail footprint to capture direct-to-consumer demand (sales made directly through owned stores and websites). Management sees long-term potential to expand its North American store count from 77 locations to more than 200 doors.
Salomon, the company's outdoor footwear brand, is broadening distribution into specialized sneaker stores across North America. Expanding retail partnerships with modern sneaker sellers helps the brand reach younger urban consumers.
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