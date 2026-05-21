Amer Sports: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amer Sports lud am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amer Sports 0,240 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amer Sports in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,95 Milliarden USD im Vergleich zu 1,47 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at