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18.11.2026 06:31:28
Amer Sports: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Amer Sports gab am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amer Sports 0,250 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Amer Sports 2,17 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,355 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,13 Milliarden USD geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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