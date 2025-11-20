|
Amer Sports gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Amer Sports hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,76 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden USD in den Büchern standen.
