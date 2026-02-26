26.02.2026 06:31:29

Amer Sports hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amer Sports hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach 0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,10 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,283 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 2,00 Milliarden USD erwartet worden war.

Amer Sports hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,140 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Amer Sports in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,57 Milliarden USD im Vergleich zu 5,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,915 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 6,44 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen