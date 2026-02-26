Amer Sports hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amer Sports hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach 0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,10 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,283 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 2,00 Milliarden USD erwartet worden war.

Amer Sports hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,140 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Amer Sports in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,57 Milliarden USD im Vergleich zu 5,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,915 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 6,44 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at