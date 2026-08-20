Amer Sports präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amer Sports präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie generiert.

Amer Sports hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,63 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,105 USD sowie einem Umsatz von 1,54 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at