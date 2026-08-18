Amer Sports Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A400P6 / ISIN: KYG0260P1028

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18.08.2026 13:11:16

Amer Sports Q2 Profit Surges; Lifts FY26 Guidance- Update

(RTTNews) - Amer Sports, Inc. (AS), a global sporting goods company that owns brands including Arc'teryx, Salomon and Wilson, on Tuesday reported a sharp increase in second-quarter profit, driven by strong revenue growth across all three business segments. The company also raised its full-year Outlook.

Net income attributable to equity holders surged to $107.2 million, or $0.18 per share, from $18.2 million, or $0.03 per share, a year ago. Net income included a $50.1 million benefit from tariff refunds.

Excluding one-off items, adjusted net income attributable to equity holders increased 252% to $127 million, or $0.22 per share.

Operating profit rose 339% to $191.7 million from $43.7 million, while adjusted operating profit grew 209% to $208 million.

Revenue increased 32% to $1.633 billion from $1.236 billion, with Technical Apparel revenue rising 32% to $674 million, Outdoor Performance revenue increasing 37% to $569 million, and Ball & Racquet Sports revenue growing 24% to $390 million.

For fiscal 2026, Amer Sports now expects revenue growth of approximately 24%, up from its previous outlook of 20%-22%, and EPS of $1.27 - $1.30, compared with the prior guidance of $1.18 - $1.23.

For the third quarter, the company expects revenue growth of 18% - 20% and EPS of $0.31 - $0.33.

Amer Sports shares were down 0.28% in pre-market trading after closing at $32.57 on Monday.

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