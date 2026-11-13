Ameramex International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ameramex International hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at