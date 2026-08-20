Ameramex International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ameramex International präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 304,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at