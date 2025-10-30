Amerant Ba B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Amerant Ba B lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Amerant Ba B im vergangenen Quartal 168,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amerant Ba B 94,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at