AMERCO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AMERCO äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMERCO -0,460 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMERCO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,240 USD beziffert. Im Vorjahr hatte AMERCO 1,69 USD je Aktie verdient.

AMERCO hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,05 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at