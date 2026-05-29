|
29.05.2026 06:31:29
AMERCO gewährte Anlegern Blick in die Bücher
AMERCO äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMERCO -0,460 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMERCO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,240 USD beziffert. Im Vorjahr hatte AMERCO 1,69 USD je Aktie verdient.
AMERCO hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,05 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.