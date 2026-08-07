AMERCO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AMERCO veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMERCO ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,68 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,63 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at