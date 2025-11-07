Amerco Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amerco Registered hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,72 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,66 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at