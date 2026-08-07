Amerco Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amerco Registered hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,68 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,63 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at