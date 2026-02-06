Amerco Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Amerco Registered hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amerco Registered 0,300 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amerco Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,42 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at