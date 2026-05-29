Amerco Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amerco Registered hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amerco Registered -0,460 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,27 Milliarden USD – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amerco Registered 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,440 USD. Im Vorjahr waren 1,69 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 6,05 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at