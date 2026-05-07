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07.05.2026 06:31:29
Ameren informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ameren hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1,28 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ameren noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden.
Ameren hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,18 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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