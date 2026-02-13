Ameren präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ameren hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,92 USD. Im letzten Jahr hatte Ameren einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ameren in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,35 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 4,42 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Ameren im vergangenen Geschäftsjahr 8,80 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ameren 7,62 Milliarden USD umsetzen können.

