Ameren stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ameren lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Ameren hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,70 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at