Ameren Aktie

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WKN: 911535 / ISIN: US0236081024

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05.09.2026 17:30:02

Ameren SVP Finance Ryan Martin Sells 971 Shares for $107,000

Ryan J. Martin, SVP Finance of Ameren (NYSE:AEE), sold 971 shares of common stock on Aug. 18, 2026, and Aug. 20, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($109.88); post-transaction value based on Aug. 20, 2026, market close ($108.79).Ameren is a substantial regulated utility operator with a market capitalization of $29.4 billion and $8.4 billion in TTM revenue, serving millions of customers across multiple states. The company's business model is characterized by rate-regulated operations that provide stable, predictable cash flows through cost-of-service regulatory frameworks. Ameren's competitive positioning is anchored in its established utility franchises, diversified geographic footprint, and essential infrastructure assets that support long-term earnings stability and dividend sustainability.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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